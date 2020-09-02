Харківщина у вогні! В області спалахнули одразу дві потужні пожежі.

А в Двурічанському районі, що за 150 кілометрів від Харкова, зайнялося опівдні. І буквально за кілька годин вогонь поширився на 400 гектарів хвойного лісу. З села Гряниківка вже евакуюють людей - їх автобусами перевозять у райцентр. До гасіння вогню вже залучили пожежний потяг, авіацію і техніку лісгоспу. Ситуація ускладнюється через сильний вітер. Вогонь перекинувся на верхівки дерев. Інформації про потерпілих немає.

Друга пожежа спалахнула також опівдні - за 50 кілометрів від Харкова у Чугуївському районі. За даними рятувальників, горить очерет і трава на 10 гектарах. Поруч - розташований військовий полігон. У повітря підняли пожежні вертольоти, залучили і техніку Міноборони. А місцевим жителям повідомили про можливу евакуацію. Дим вже дістався Харкова. Через ситуацію з пожежами президент скликав термінову нараду.

Володимир Зеленський, президент України:

Відбулася нарада з відповідними службами щодо пожеж які сьогодні сталися, на жаль, у Харківській області. Наші пожежники і рятувальники відважно працюють зараз для подолання вогню. До гасіння пожежі залучено понад 200 чоловік особового складу, десятки одиниць техніки літак АН-32 та вертоліт Мі-8. Ситуація зараз перебуває на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом.

Горить і Луганщина - там зайнялося майже 80 гектарів сухої трави та очерету. І там теж, як на Харківщині, полум'я розносить сильний вітер. Жителів евакуйовувати поки не будуть. Пожежники працюють у дві зміни. На підсилення приїхали рятувальники із сусідніх Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. Що спричинило загорання - поки з'ясовують. Відомо, що в області сьогодні було дуже спекотно - 34 градуси. За попередніми даними загорівся смітник, далі вогонь перекинувся на ліс. Втім, не виключають і можливий підпал.