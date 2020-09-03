Отруєння Навального може коштувати Росії чергових санкцій. Сполучені Штати ініціюють новий пакет економічних обмежень, - заявив речник Ради національної безпеки США Джон Еліот. Він підкреслив, що Кремль не вперше застосовує нервово-паралітичні речовини з групи "Новічок". Вашингтон співпрацюватиме з міжнародною спільнотою аби притягнути до відповідальності всіх причетних до отруєння, на кого б не вказали докази.

Запровадити нові економічні санкції проти РФ за спробу отруєння Навального закликали впливові політики у Німеччині. Так, один із провідних дипломатів країни, глава Мюнхенської безпекової конференції Фольфганг Ішінгер заявив, що поза увагою не повинен залишитися "Північний потік-2".