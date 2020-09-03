В Пресненском районном суде Москвы 3 сентября прошли прения сторон по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова. Сам он признал свою вину, правда, с оговоркой.

Ваша честь, я признаю свою вину. Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал, если это сделал я. Ну наверное, судя по всему, тут такие шикарные доказательства. Если это сделал я, я тем более не знаю, что делать мне дальше. Я хочу сказать, что алкоголь - это, конечно, дикое зло. Надо знать меру всегда. Потому что если не знаешь меры, пойдешь на 11 лет на нары.

На заседании прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы. Сторона гособвинения считает его вину подтвержденной экспертизами, видеоматериалами и показаниями свидетелей. Приговор будет вынесен 8 сентября. Ефремов выступил на заседании с последним словом, а также прочитал сочиненный им стих о погибшем Сергее Захарове.

Сергей, мы не были знакомы, Наше знакомство стало ужасным Я был в состоянии алкогольной истомы, А ты погиб совершенно напрасно. Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть, Все, что будет потом, только во имя твое. Я буду молиться, если смогу дотерпеть До того времени, когда мы встанем вдвоем. Там, где никто не сдает и никто не злится, На том свете нет таких понятий - Там у всех, как у тебя, светлые лица, Меня туда не возьмут, там нет никакой демократии. Сергей, я не прошу у тебя снисхождения, Я омерзителен, пьян, ужасный, не человек. Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения, Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век. Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая! Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края, Есть на кого поставить Каинову печать.

Напомним, что вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит.