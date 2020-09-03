А от на Луганщині ситуація поки що гірша. Там локалізувати пожежу не вдається. За даними штабу ООС, палає поблизу двох сіл Новоайдарського району.

Гасити вогонь рятувальникам активно допомагають військові. І на жаль, є жертви: військовослужбовець, старшина Артем Бондаренко - загинув.

Громадяни, виходьте з домівок, є загроза життю та здоров'ю людей.

Детей здесь нет? Хорошо.

Ось так, групами, рятувальники один за одним обходять будинки на Луганщині. Ще відучора вогонь охопив тут одразу кілька районів: Кремінський, Новоайдарський та Станично-Луганський. Зайнялися майже тисяча гектарів.

Деякі ділянки впритул підходять до лінії розмежування. Тому авіацію для гасіння пожежі тут використовувати не можна, бо літакам доведеться залітати на тимчасово окуповані території. До ліквідації вогню долучились і рятувальники, і поліція, і військові.

Сергій Гайдай, голова Луганської облдержадміністрації:

До нас приїхали 27 одиниць техніки з Дніпра, Донецьку і Полтави. На жаль, ви знаєте напевно, що і у Харкові пожежа вирує. Дійсно, деякі ділянки небезпечно навіть підходити і неможливо техніку туди підвезти, тому що постійно ми чуємо підриви.

Від вибуху снаряду загинув один військовий, який допомагав у гасінні вогню. Тіло старшини Артема Бондаренка знайшли під завалами бліндажа сьогодні. За словами побратимів, коли вогонь стрімко наближався до позицій, він намагався винести речі та зброю. Ще двоє військових отримали опіки, поранено одного рятувальника. Дивом вдалося уникнути жертв серед населення.

Петро Горкуша, підполковник ЗСУ:

Була загроза що пожежа може підійти до населеного пункту. Були такі місця, де не можна було заїхати транспортом, де не могли подати воду вогнеборцям, там військовослужбовці з лопатами, інвентарем, пилами вирізали ліс, засипали землею.

Причини займання досі не відомі. Правоохоронці намагаються встановити, чи був це підпал, адже вогонь з'явився у кількох різних місцях майже одночасно. На місці пожежі працюють і представники уряду.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Луганщині й Донеччині виділять 100 мільйонів гривень на придбання пожежної техніки.