Полиция оштрафовала туристов без масок на 8500 евро [ Редактировать ]
В Германии полиция остановила туристический автобус, в котором все пассажиры были без защитных масок и оштрафовала их за нарушение коронавирусных ограничений на сумму 8500 евро. Об этом говорится в публикации Spiegel Online.
Отмечается, что автобус, перевозивший группу берлинских туристов, остановили на автобане в Баварии.
"Люди возвращались из города Пассау после многодневного речного круиза. Никто из 14 туристов в автобусе не был в защитной маске, поэтому каждого нарушителя оштрафовали на 250 евро. Поскольку автобусный перевозчик также должен заплатить 5000 евро штрафа, общий объем штрафа за нарушение составил 8500 евро", - говорится в сообщении.
После составления протокола туристам разрешили продолжить путешествие - уже с масками на лице.
Ранее мы писали, что пандемия коронавируса набирает обороты.
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