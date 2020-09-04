COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
2723 нових випадки COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Це найбільший показник від початку пандемії, - повідомляють у РНБО. 51 людина померла від недуги, 937 - одужали.
Найбільше інфікувань на Харківщині - 371 зареєстрований випадок. Далі йде Київ - 319 та Одещина - 225 хворих. Сьогодні на Годині запитань до уряду в Раді міністр охорони здоров'я звітував про ситуацію з COVID-19.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Хоч зараз у нас 35 тисяч ліжкомісць, ми можемо зіткнутись з ситуацією, коли банально не вистачить лікарів. Ми не можемо зняти всіх лікарів з їх прямих обов'язків і поставити боротися з COVID-19, адже пандемія не скасувала ані онкології, ані серцево-судинних хвороб, ні будь яких інших.
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