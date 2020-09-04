2723 нових випадки COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Це найбільший показник від початку пандемії, - повідомляють у РНБО. 51 людина померла від недуги, 937 - одужали.

Найбільше інфікувань на Харківщині - 371 зареєстрований випадок. Далі йде Київ - 319 та Одещина - 225 хворих. Сьогодні на Годині запитань до уряду в Раді міністр охорони здоров'я звітував про ситуацію з COVID-19.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: