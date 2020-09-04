После решения суда по делу Суркисов против Приватбанка от 2 сентября в информационной плоскости бешеными темпами распространяется искаженная и негативная информация о сути этого спора и последствия решения для государства. Таким образом Приватбанк применяет технологию формирования негативного общественного мнения о кейсе и пытается сделать Суркисов токсичными на ровном месте. Очевидно, юридические аргументы Приватбанка заканчиваются и поэтому он вынужден прибегать к грязным приемам пропаганды фейков. К сожалению, многие украинские чиновников сознательно или бессознательно подыгрывают Приватбанку, от чего эта история в СМИ все больше отдаляется от реальности.

Едва ли не первой "псевдозрадою" в этой истории является утверждение о том, что Суркисы пытаются взыскать средства ПриватБанка, которые принадлежат последнему в результате национализации.

На самом деле, шесть британских компаний Суркисов с 2017 года в судах Украины пытаются вернуть из Приватбанка свои, а не чужие, средства. Эти средства не стали собственностью Приватбанка в результате национализации, поскольку не были конвертированы в капитал этого банка. Существование этих средств на частных счетах подтверждено ежегодным отчетом кипрского филиала Приватбанка за 2017 год, а также ежегодным отчетом самого Приватбанка за 2019 год.

Даже технически эти средства не могли оставить счета на Кипре, ведь 20.12.2016 центробанк Кипра запретил кипрскому филиалу Приватбанка любые сделки с этими средствами, и этот запрет действует по сей день (этот запрет висит на сайте филиала красным цветом до сих пор). При этом, сама "конвертация депозитов в капитал банка" (так называемый bail-in) состоялась также 20.12.2016. Следовательно, эти средства ни юридически, ни фактически не могли быть частью bail-in. В конце концов, в Приватбанке не было даже минуты чтобы юридически и технически перевести средства из Кипра в Украину и зачислить в капитал банка.

Не могут средства быть и на частном счете в иностранной стране в 2019 году и конвертированы в капитал Приватбанка в 2016 году.

В действительности, кто-то в Приватбанке или сознательно, или в спешке допустил страшную ошибку. Во время национализации указанные средства, очевидно, были учтены Приватбанком как зачислены в его капитал. Однако, в действительности они в капитал не попали. Получается, что на самом деле банк недокапитализирован, а на бумаге – все в порядке. Теперь это стало понятно Приватбанка и кто-то должен понести ответственность за халатность. Более того, возможно, менеджмент банка понимал эту проблему с 2017 года, однако молчал. Понятно, что этот менеджмент не желает выносить проблему наружу, ведь это повлечет за собой аудит, служебные расследования и новые уголовные дела. Поэтому Приватбанк и пытается использовать любые инструменты чтобы помешать Суркисам получить их же средства.

С первым фейком тесно связан второй – денег якобы нет и исполнения судебного решения станет страшным бременем для государства и может даже разорвать внешние сношения с миром.

Большего абсурда придумать невозможно. Как указано выше, деньги есть, они до сих пор учитываются в киприский филиал Приватбанка.

Следовательно, исполнение решения суда будет происходить за счет средств самих компаний Суркисов и поэтому не требует никаких государственных средств. В конце концов, цивилизованный мир уважает судебные решения, какими бы неудобными они не были конкретным политикам. Поэтому вряд ли мы услышим от ЕС, США или других партнеров призыв не выполнять решение суда. Такая риторика для них недопустима и крайне опасна, ведь завтра политические оппоненты могут потребовать не выполнять какие-то решения судов в европейских странах или в Америке.

Третьей "псевдозрадою" есть любимая тема украинцев о судебной манипуляции и плохой суд, когда надо критиковать неудобное судебное решение.

На самом деле, с точки зрения права судебное решение безупречно. Дважды суд принимал решение, которым устанавливал обязанность Приватбанка вернуть депозиты и начисленные проценты. Это решение является действующим. Оно оспаривалось несколько раз, однако апелляционный суд подтвердил правомерность требований к Приватбанка. Однако, по различным причинам более трех лет Приватбанк эти решения не выполнял и не выполняет и говорит, что не выполнит никогда.

Поэтому, вполне логично, что суд изменил порядок исполнения решения, которое не выполняется более трех лет, таким образом, чтобы оно было в конце концов выполнено.

Четвертый фейк – возврата средств компаниям Суркисов подрывает национализации Приватбанка.

Чисто манипулятивная тезис, рассчитана на широкий круг тех, кто не владеет матчастью о национализации Приватбанка. Судебное дело Суркисов вообще не касается национализации Привата. Суркис не оспаривают факт, основания национализации. Позиция Суркисов в том, что они были признаны связанными с Приватбанком искусственно с целью шантажа со стороны Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой подарить Порошенко акции в телеканале "1+1".

Итак, если Суркисам вернут средства ввиду того, что были отобраны с целью шантажа, то это не создает никакой угрозы национализации Приватбанка, ведь шантаж вкладчиков не является элементом национализации и вряд ли найдется хоть один другой вкладчик с такой же историей проблемы.

Более того, речь идет о средствах, принадлежащих иностранным компаниям и размещеным в кипрском филиале Привата, заблокированы там же решением цетробанка Кипра. Другого подобного кейса просто не существует, а поэтому возвращение этих средств в принципе не может создать никакого угрожающего прецедента для Привата в спорах с другими вкладчиками.