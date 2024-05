Репер Дрейк любить 15-річних дівчаток і приховує від усіх, що має доньку, а дружина Кендріка Ламара насправді народила від його менеджера. Це коротке резюме головної реп-битви 2024 року - Дрейк і Ламар, не зупиняючись, кліпають диси один на одного.

Вже другий тиждень фанати Дрейка та Кендріка стежать за конфліктом між зірками. Почалося все з треку Like That , який вийшов на однойменному альбом музикантів Future та Metro Boomin. У своєму куплеті Ламар обсміяв Дрейка, заявив, що немає великої трійки реперів, а є лише він.

Дрейк відповів, посміявшись над зростанням Ламара та його фітами з Maroon 5 та Тейлор Свіфт. На це Кендрік видав кілька потужних треків, у яких розповів про таємниці Дрейка, які начебто знає.

У найрезонанснішому Meet The Grahams Ламар пройшовся по родині канадського репера. Рядки присвячені його синові Адонісу, "у якого поганий батько", та 11-річній доньці, яку Дрейк нібито від усіх приховує.

Вибач, що цей чоловік - твій батько.

В останньому дисі Not Like Us (Не такий як ми) Кендрік викрив Дрейка у використанні інших реперів заради своєї слави, схильності до педофілії та торгівлі людьми для сексуальної експлуатації.

Дрейк, я чув, тобі подобаються молоденькі.

Дрейк відповів дісом, у якому пройшовся по майже всім колегам: A$AP Rocky, Metro Boomin, Rick Ross, Future і The Weeknd. Ламара він звинуватив у побитті своєї дівчини та розповів, що справжній батько одного з дітей Кендріка - його менеджер Дейв Фрі.

У травні 2022 року вийшов новий (перший за 5 років) альбом Кендріка Ламара "Mr. Morale & the Big Steppers". А 6 жовтня 2023-го Дрейк випустив альбом For All The Dogs (Всім псам) - вже четвертий за останні 2 роки.

Нагадаємо, у 2018 році Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію.