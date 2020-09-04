Девелопер Perfect Group, который уже начал производить строительные работы на комплексе премиум-класса La Manche, прежнем объекте компании "Укрбуд", выполнит все обязательства перед инвесторами, купившими квартиры ранее, и даже предоставит дополнительную отсрочку платежей на несколько месяцев. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы компании.

"Сегодня мы провели продуктивную встречу с инвесторами комплекса La Manche, которые приобрели квартиры у прежнего застройщика - компании "Укрбуд". По результатам этой встречи, Perfect Group пообещал покупателям выполнить все обязательства, которые ранее взял на себя "Укрбуд".

Порядка 40% квартир было продано в рассрочку и мы договорились о дополнительной отсрочке платежей на два месяца. Это справедливо, потому что с момента коллапса "Укрбуд"а, люди пережили очень серьезный стресс, так как не знали, что будет с комплексом и вложенными ими деньгами", - во время встречи с инвесторами комплекса рассказал Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group.

Для справки, Perfect Group работает на рынке Украины с 1991 года. За это время компания сдала в эксплуатацию 95 дома в 13 жилых комплексах. Сейчас Perfect Group активно строит 11 новых жилых комплексов, среди которых самыми большими являются ЖК "Лебединый", ЖК "Terracotta", ЖК "Polaris", бизнес-ЖК "Stanford" и другие.

Напомним, в 2019 году компания "Укрбуд" начала продажи квартир в жилом комплексе La Manche на Подоле. По проекту, это должен был быть девятиэтажный комплекс в классическом стиле, с закрытой территорией, подземным паркингом, собственной котельной и системой умного дома. Во второй половине 2019 года компания "Укрбуд" потерпела крах и перестала вести строительство по всем объектам, включая комплекс La Manche. В результате длительных переговоров, большую часть портфеля "Укрбуд"а забрала компания Киевгорстрой. Остальные объекты отдали достраивать другим надежным девелоперам, в число которых входит Perfect Group.