21-летний парень притворился подростком, чтобы снова пойти в школу [ Редактировать ]
В американском штате Джорджия 21-летний юноша притворился 14-летним подростком, чтобы снова пойти в школу. Об этом сообщает Fox24.
Жительница города Милледжвилл рассказала полиции, что какое-то время назад увидела на улице бездомного подростка, который сказал ей, что ему всего 14 лет, и у него нет места для ночлега.
Женщина приютила молодого человека и даже записала его в местную школу, чтобы он не прерывал учебный процесс.
Однако через несколько дней у них произошла ссора и хозяйка выгнала "подростка" из дома. Молодой человек также украл школьный ноутбук. Тогда женщина обратилась к правоохранителям, чтобы вернуть учебному заведению украденное.
Когда полицейские сняли у "подростка" отпечатки пальцев, оказалось, что ему 21 год. Американцу предъявили обвинения в предоставлении ложных сведений полиции и фальсификации документов.
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