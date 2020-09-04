21-летний парень притворился подростком, чтобы снова пойти в школу/ Фото: theworldnews.net

В американском штате Джорджия 21-летний юноша притворился 14-летним подростком, чтобы снова пойти в школу. Об этом сообщает Fox24.

Жительница города Милледжвилл рассказала полиции, что какое-то время назад увидела на улице бездомного подростка, который сказал ей, что ему всего 14 лет, и у него нет места для ночлега.

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Женщина приютила молодого человека и даже записала его в местную школу, чтобы он не прерывал учебный процесс.

Однако через несколько дней у них произошла ссора и хозяйка выгнала "подростка" из дома. Молодой человек также украл школьный ноутбук. Тогда женщина обратилась к правоохранителям, чтобы вернуть учебному заведению украденное.

Когда полицейские сняли у "подростка" отпечатки пальцев, оказалось, что ему 21 год. Американцу предъявили обвинения в предоставлении ложных сведений полиции и фальсификации документов.

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