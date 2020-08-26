В Полтавской области подростки изнасиловали 4-летнюю девочку [ Редактировать ]
В Полтавской области двое мальчиков изнасиловали 4-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
С заявлением об изнасиловании в местное отделение полиции обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что над ее ребенком совершили насилие и травмировали ее.
"25-го августа около 13.00 в Новосанжарское отделение полиции Полтавщины поступило сообщение от женщины о возможном изнасиловании ее малолетней дочери двумя малолетними ребятами из семьи ее знакомых", - говорится в сообщении.
Было установлено, что к преступлению причастны малолетние дети 10 и 11 лет.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Ранее мы писали о том, что в Николаевской области подросток изнасиловал 7-летнюю девочку.
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