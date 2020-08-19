Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных. Об этом заявил глава литовского МИДа Линас Линкявичюс, сообщает Sputnik Беларусь.

Всего в список внесены 32 человека, отметил дипломат. Кроме Лукашенко, это должностные лица из силовых структур и ЦИК.

Мы начали процесс и применили национальные санкции против тех, кто совершал насилие, применяли чрезмерную силу, против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы.

19 августа Евросоюз провел экстренный саммит по ситуации в Беларуси. По его итогам лидеры стран ЕС заявили, что не признают результаты выборов в стране и введет санкции против ответственных за насилие и фальсификации.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.