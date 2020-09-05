Преследуя сторонников мира, власть совершает государственную измену - "ОПЗЖ" [ Редактировать ]
Заявление политической партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ".
Украинский народ требует мира. Но Зе-власть не может и не хочет идти путем политического урегулирования на Донбассе. Она превратилась в филиал партии войны: как попугай повторяет мантры режима Порошенко и репрессирует политиков, ведущих мирные переговоры. За попытку наладить межпарламентский диалог о прекращении конфликта на Донбассе Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против руководства нашей партии и депутатов от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" В. Медведчука, В. Рабиновича, Р. Кузьмина, А. Колтуновича, Т. Плачковой.
Прекратить войну и объединить страну - с этим лозунгом Владимир Зеленский и так называемые "слуги народа"победили на выборах. Но теперь для них, как и для национал-радикалов, мир стал синонимом государственной измены. Монобольшинство отказывается принимать необходимые законы. Чиновники, ответственные за объединение страны, проводят "красные линии" и обещают конфликт на четверть века. "Переговорщики" в Трехсторонней контактной группе требуют отказа от Минских соглашений. Министр иностранных дел, вместо налаживания прямого диалога с российскими коллегами, способен только на хамство и провокационные демарши. Деятельность МИД полностью противоречит декларациям Президента Зеленского, и направлена на срыв Нормандского формата и любых мирных инициатив.
"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ", несмотря на репрессии, не свернет с пути мирного урегулирования и добьется объединения Украины. В отличие от бесхребетной и двуличной власти мы не откажемся от своего слова, данного украинскому народу.
Мы требуем немедленно прекратить политическое давление на сторонников мира. Заявляем о своей готовности всеми законными средствами защищать от преследований всех членов нашей партии. Мы готовы отвечать за каждый наш шаг, но власти придется ответить за свое предательство перед украинским народом.
Государственную измену совершают те, кто предал обещания данные избирателям. Кто назначил на должность Главы МИД профессионально непригодного хама и авантюриста. Кто пытается сорвать реализацию Минских соглашений и вновь погрузить страну в кошмар конфликта. Единственный путь к тому, чтобы в Украине воцарился мир - полная перезагрузка власти и победа единственной партии мира - "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ"!
Ранее сообщалось, что депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" вывесили в Раде государственный флаг Беларуси.
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