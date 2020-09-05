В Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд [ Редактировать ]
Черговий коронавірусний антирекорд. За минулу добу - понад 2 800 випадків. В антилідерах - Харківська область: там виявили 380 нових хворих. Також Київ, Одещина та Тернопільщина. 50 українців за добу померли від COVID-19.
Усього зараз на коронавірус хворіють близько 70 тисяч людей в Україні. Майже стільки ж уже побороли недугу.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Загальна кількість людей, які перебувають в лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 складає 7467 пацієнтів, і ця кількість продовжує зростати. Хочу нагадати, що наприклад на середину липня ця кількість у нас була на рівні трьох з половиною тисяч. Іншого шляху, ніж перестати легковажно відноситися до правил в нашій країні - не існує.
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