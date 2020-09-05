Черговий коронавірусний антирекорд. За минулу добу - понад 2 800 випадків. В антилідерах - Харківська область: там виявили 380 нових хворих. Також Київ, Одещина та Тернопільщина. 50 українців за добу померли від COVID-19.

Усього зараз на коронавірус хворіють близько 70 тисяч людей в Україні. Майже стільки ж уже побороли недугу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: