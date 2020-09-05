За останню добу у світі на коронавірус захворіли ще понад 300 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих близиться до 27 мільйонів. З них дві третини одужали, померли майже 880 тисяч.

Найбільше нових пацієнтів уже традиційно в Індії - 87 тисяч. Також складна ситуація в США, Бразилії, Аргентині, Колумбії, Перу та Мексиці. Антилідерами за кількістю добових інфікованих є також Франція, Росія, Іспанія та Україна.