Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 27 мільйонів [ Редактировать ]
За останню добу у світі на коронавірус захворіли ще понад 300 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих близиться до 27 мільйонів. З них дві третини одужали, померли майже 880 тисяч.
Найбільше нових пацієнтів уже традиційно в Індії - 87 тисяч. Також складна ситуація в США, Бразилії, Аргентині, Колумбії, Перу та Мексиці. Антилідерами за кількістю добових інфікованих є також Франція, Росія, Іспанія та Україна.
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