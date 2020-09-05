У Слов'янську та Бахмуті за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" святковими урочистостями відзначили 77 річницю визволення від нацистів [ Редактировать ]
Донбас відзначає 77 річницю визволення від фашистських загарбників. Сьогодні урочистості відбулися в Слов'янську та Бахмуті.
П'ятого та шостого вересня 1943 року радянські війська остаточно звільнили ці міста від нацистів. Протягом 1941-1943 років бої на Донбасі були надто запеклими. Слов'янськ двічі потрапляв під владу окупантів. Перша спроба вигнати гітлерівців була у лютому 1943 року. За останніми даними, під час Другої Світової війни в боях під Слов'янськом загинуло близько 45 тисяч воїнів. Присутні вшанували пам'ять полеглих, привітали ветеранів.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Мы поздравляем ветеранов, мы чтим память. Возлагаем цвети к памятникам погибших. Мы никому не дадим забыть историю. Мы никому не дадим переписать и переназначить героев. Это наши настоящие герои. Освободители. И как в 1943 году они освободили Бахмут, так сегодня задача у нашего поколения - объединить все усилия и все возможности, что бы в нашей стране, в нашей любимой Украине были профессиональные и достойные люди у власти.
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