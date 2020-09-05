Донбас відзначає 77 річницю визволення від фашистських загарбників. Сьогодні урочистості відбулися в Слов'янську та Бахмуті.

П'ятого та шостого вересня 1943 року радянські війська остаточно звільнили ці міста від нацистів. Протягом 1941-1943 років бої на Донбасі були надто запеклими. Слов'янськ двічі потрапляв під владу окупантів. Перша спроба вигнати гітлерівців була у лютому 1943 року. За останніми даними, під час Другої Світової війни в боях під Слов'янськом загинуло близько 45 тисяч воїнів. Присутні вшанували пам'ять полеглих, привітали ветеранів.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":