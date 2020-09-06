В Японии бушует жуткий тайфун "Хайшен", с которым в страну пришли мощные дожди и ветра.

Об этом сообщает Associated Press.

Так, дождь 6 сентября будет таким же сильным, как ведро с водой, вылитое на голову. Предупреждения раздаются за несколько дней, чтобы люди были готовы укрыться и запастись едой и водой.

Отмечается, что несколько рек на главном юго-западном острове Кюсю находятся под угрозой выхода из берегов. Поступило предупреждение об эвакуации получили 50 000 человек на Окинаве и Кюсю.

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