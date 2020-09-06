В Великобритании произошла жуткая драка с поножовщиной [ Редактировать ]
В британском городе Бирмингем две компании устроили драку, переросшую в поножовщину, в результате которой погиб человек, еще 7 получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Так, подозреваемого разыскивает полиция. Представитель полиции Стив Грэм заявил, что детективы все еще расследуют мотив преступления, но "нет абсолютно никаких предположений, что это связано с терроризмом".
Отмечается, что двое раненых сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Читайте также, полиция ликвидировала нападающего с ножом в Иерусалиме. Во время операции была ранена женщина.
по теме
В Великобритании сдают "лошадиные" отельные номера (фото)
С животными можно общаться и кормить их
В Николаеве мужчина умер во время задержания полицией
Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка
В Киеве военный получил удар ножом (видео)
Пострадавшего экстренно госпитализировали
В Днепропетровской области 15-летний парень застрелил ровесника
Продолжается досудебное расследование инцидента