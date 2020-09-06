В британском городе Бирмингем две компании устроили драку, переросшую в поножовщину, в результате которой погиб человек, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Так, подозреваемого разыскивает полиция. Представитель полиции Стив Грэм заявил, что детективы все еще расследуют мотив преступления, но "нет абсолютно никаких предположений, что это связано с терроризмом".

Отмечается, что двое раненых сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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