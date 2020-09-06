Підтримка медиків: символ Брюсселя одягли в костюм лікаря [ Редактировать ]
Символ Брюсселя - "Хлопчика-дзюркунчика" - одягли в костюм лікаря. Так влада міста вирішила висловити підтримку медикам під час пандемії.
Чи добре сів на "Маннекен Піс" лікарський халат, розкажуть мої колеги.
Перевдягання брюссельського хлопчика, що пісяє, традиційно - це ціла церемонія. Його закривають ширмою, територію навколо огороджують. А в момент відкриття завіси - він дзюрчить як ніколи далеко.
Маска з тканини на обличчі, прозорий пластиковий щиток, роба, халат і низка бейджів. Це перший костюм лікаря в цієї статуї. І подивитися на нього прийшло чимало медпрацівників.
Марк Гуебль, віцепрезидент ордену "Друзів Маннекена Піса":
Це наша величезна подяка усім працівникам медичних закладів. Не тільки лікарям чи медсестрам, а також і прибиральникам - усім, задіяним у роботі в лікарнях. Бо там є чимало різних працівників і всі вони приймають на себе ризик заради населення.
Статуя "Хлопчика-дзюркунчика" - це символ Брюсселя. І її одяг - відображення важливих подій для країни чи світу. Так, ще на початку епідемії на обличчі Жульєнчика, ще й так його називають, з'явилася маска. Загалом костюмів у нього за 400 років існування було чимало - від історичних осіб до зірок спорту, політики й культури.
Дельфіне Хуба, представниця з питань культури міськради Брюсселя:
Під час коронакризи ми усвідомили, що в його гардеробі не було вбрання, яке б дозволило нам поставити на перше місце працівників медицини. А це важливо - виявити подяку тим, хто на передовій, хто пішов на цю боротьбу, не рахуючи годин, не шкодуючи сил.
Щороку дизайнери пропонують понад пів сотні туалетів для "Хлопчика-дзюркунчика". Брюссельська влада погоджує лише третину з них. Ось, наприклад, Жульєнчик переодягнений у британця - у день брекзиту цієї зими. А це в українській вишиванці - на День незалежності України. У ньому він був щороку з 2007-го, зараз узгоджують новий український дизайн.
Костюм медика був тисяча сорок восьмим у "Хлопчика-дзюркунчика". Був - бо одягли його, традиційно, лише на пів дня. О шостій вечора "Маннекен Піс" знову стояв голеньким. А його одяг відправили в музей.
Називається він - "Гардероб Маннекен Піс". Міститься в тому ж кварталі, що й статуя. Та на показ виставляють там не всі костюми, але лише півтори сотні. Ті, що відображають особливі події в історії країни.
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