Химические компоненты в этих продуктах смешиваются между собой и формируют совершенно новые комбинации. Они токсичны для клеток лёгких и кровеносных сосудов, как установили ученые, передает newsyou.info.

Производимые электронными сигаретами химические вещества соединяются между собой в легких курильщиков и формируют новые комбинации, токсичные для живых клеток. Химические вещества для производства таких ароматов, как ваниль, ягода или корица, могут смешиваться с другими растворителями в гаджетах и представлять опасность для здоровья. Ученые до сих пор спорят, какие последствия для нашего организма влечет вейпинг, но очевидно то, что данная привычка становится крайне распространенной.

Особенно тревожно, что электронные сигареты набирают популярность среди молодых людей, никогда ранее не куривших. Между тем эти гаджеты и создавались для того, чтобы люди могли бросить курить, они не предназначались для тех, кто никогда не притрагивался к табачным изделиям. К сожалению, всё чаще электронные сигареты рассматриваются в качестве модного атрибута, чего-то «клеевого» и подчеркивающего статус молодого человека в его социуме.

Наука, в целом, согласна с тем, что электронные сигареты менее опасны, чем обычные табачные изделия, вызывающие более десятка разновидностей опухолей и приводящие к другим болезням. Но каждый год появляются доказательства того, что вейпинг разрушительно влияет на здоровье. Новое исследование показало токсичность химических веществ в ароматических электронных сигаретах для лёгких и кровеносных сосудов, а также сердца.

Также сообщалось, какие продукты с огорода самые токсичные.