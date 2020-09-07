Із королівського палацу до Голлівуду. Принц Гаррі та Меган Маркл підписали угоду з популярним відеосервісом. Тепер онук Її Величності з дружиною опікуватиметься виробництвом фільмів. На які теми буде кіно - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Уже минуло пів року як принц Гаррі з дружиною відкололися від королівської сім'ї. Але менш популярними не стали. Світ так само пильнує за кожним кроком подружжя. Цікаво, зокрема, на які гроші житимуть королівські відступники.І як виявилося, на голлівудські пагорби герцоги Сассекські переїхали не випадково. Вони опікуватимуться виробництвом фільмів та програм для популярного відеосервісу.

Том Гаррінгтон, експерт-аналітик з питань телебачення:

Багато людей намагаються підрахувати, скільки ж зароблять Гаррі та Меган завдяки цій угоді, та суму складно назвати, бо досі не відомо, які програми вони вироблятимуть. Але зрозуміло, що угода вигідна обом сторонам, адже "герцоги Сассекські" - це вже знаний міжнародний бренд, що став чи не популярнішим за королівський.

Наразі не відомо, які саме програми робитиме королівське подружжя. Але це будуть документальні та художні фільми, а ще - шоу для дітей і сімейні. Самі Гаррі та Меган кажуть: відео будуть не тільки інформативні, а ще й такі, щоб надихали.

Рік Портер, голлівудський репортер:

Знаю, що подружжя кілька років зніматиме найрізноманітніші проєкти - від телесеріалів і до повнометражних фільмів. Ну і оскільки вони самі молоді батьки, їм вельми цікаво буде робити програми для дітей.

І для Гаррі, і для Меган - це буде абсолютно новий досвід. Хоча герцогиня була акторкою і знає кінокухню зсередини, виробництво та продюсування - зовсім інший рівень роботи. Принц Гаррі теж уже почав ознайомлюватися з індустрією: знявся у документальній стрічці про спортсменів-параолімпійців.

Немає нічого дієвішого у світі, що підняло б із дна, як спорт.

Щоправда, у власних програмах та шоу - подружжя Сассекських зніматися не буде. А чимало критиків взагалі сумніваються в їхніх кіноздібностях.

Говард Брагман, публіцист:

Вони ж не управлятимуть космічним кораблем, правда ж? Їх оточуватимуть дуже розумні талановиті люди. Їм же не доведеться вставляти плівку в камеру. Від них потрібне лише бачення і добрий смак. Вони вибиратимуть сценарії та вирішуватимуть, чому приділяти увагу.

Це не перше знамените подружжя, яке підписало угоду з відеосервісом. Приміром, два роки тому колишній президент США Барак Обама з дружиною Мішель теж опікувалися виробництвом кінопродукції. Їхнє документальне кіно навіть виграло "Оскар".