Якщо Брюссель не укладе з Лондоном торговельної угоди до середини жовтня, Британія вийде з Євросоюзу без неї. Про це заявив прем'єр Борис Джонсон. Нагадаю, 31го грудня спливає перехідний період щодо Брекзиту, під час якого ЄС та Об'єднане Королівство мають погодити свої майбутні відносини.

Зокрема, йдеться про нову торговельну угоду. Раніше в британському уряді заявляли, що не збираються продовжувати перехідний період і за будь-яких умов залишать Євросоюз 1 січня 2021 року.