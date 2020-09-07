Правительство определило главные задачи министерства промышленности [ Редактировать ]
В понедельник, 7 сентября, на внеочередном заседании правительства был принят проект постановления, которым урегулировало задачи деятельности Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан сообщил в Facebook.
"Минстратегпром определяется главным органом в системе ЦОИВ, который формирует и реализует государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности", - написал он.
Среди основных задач министерства:
- обеспечение формирования и реализация государственной политики в сферах государственной промышленной политики, государственной политики по развитию стратегических отраслей промышленности, в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе;
- обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере государственного оборонного заказа, инновационной деятельности в стратегических отраслях промышленности;
- обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере космической деятельности;
- участие в пределах полномочий в обеспечении формирования и реализации государственной политики в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности по вопросам обеспечения функционирования и развития стратегических отраслей промышленности Украины, государственной инвестиционной политики в стратегических отраслях промышленности, научно-технической деятельности в стратегических отраслях промышленности, политики с импортозамещения и ценовой политики в стратегических отраслях промышленности;
- формирование и реализацию государственной политики относительно европейской интеграции в выполнении Украиной обязательств по международным договорам Украины в переговорах, направленных на обеспечение развития договорных отношений с ЕС в пределах полномочий Минстратегпрома.
Ранее правительство назначило первым заместителем министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева, а 17 июня Кабмин распорядился назначить замминистра Ларису Петасюк.
Также сообщалось, что Кабмин вернул культуре миллиард гривен, а президент Зеленский инициирует снижение налогов в сфере культуры и туризма.
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