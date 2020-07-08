Кабинет министров Украины на заседании 8 июля выделил на культуру 1 миллиард гривен. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. И объяснил, на что пойдут эти деньги:

590 млн - на гранты через УКФ для институциональной поддержки, стипендий самозанятым художникам, поддержки проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.

150 млн - на гранты через Украинский Институт Книги.

50 млн - на поддержку кино через Госкино.

100 млн - для проведения конкурса МКИП по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.

Кроме того, заложили финансирование для создания электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. Чтобы в дальнейшем, в частности, не возникало "случайных" новых застроек на их месте. И конечно - часть бюджета будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны.

Ранее сообщалось, что прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины им. Т. Шевченко Екатерина Кухар назначена и.о. директора Киевского государственного хореографического училища.