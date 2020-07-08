Кабмин вернул культуре миллиард гривен [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на заседании 8 июля выделил на культуру 1 миллиард гривен. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. И объяснил, на что пойдут эти деньги:
- 590 млн - на гранты через УКФ для институциональной поддержки, стипендий самозанятым художникам, поддержки проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.
- 150 млн - на гранты через Украинский Институт Книги.
- 50 млн - на поддержку кино через Госкино.
- 100 млн - для проведения конкурса МКИП по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.
Кроме того, заложили финансирование для создания электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. Чтобы в дальнейшем, в частности, не возникало "случайных" новых застроек на их месте. И конечно - часть бюджета будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны.
Ранее сообщалось, что прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины им. Т. Шевченко Екатерина Кухар назначена и.о. директора Киевского государственного хореографического училища.
по теме
Глава Минэнерго Буславец рассказала, как берет на работу людей, полагаясь на интуицию
Глава Минэнерго пожаловалась, что ей сложно найти "зама", который был бы нейтрален с точки зрения восприятия и был эффективен с точки зрения вызовов
Ночь поэзии и музыка нон-стоп: львовский форум издателей состоится онлайн
Львовский международный BookForum состоится в онлайн-формате
Сергей Шкарлет назначен и.о. министра образования
Ранее в профильном Комитете Рады не поддержали его кандидатуру на посту министра.
"Экономика Украины второго карантина не перенесет" - Ткаченко
В Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID-19
В Раде забраковали программу Кабмина
В среду, 17 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании отказался поддержать обновленную программу правительства