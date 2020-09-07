Тернополь попал в "красную зону", однако глава города Сергей Надал заявил, что карантинные ограничения, предусмотренные этой зоной, соблюдаться не будут. Он также попросил полицию не штрафовать бизнес. Об этом Надал сказал в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

По его словам, 6 сентября в городе начались первые забастовки предпринимателей, которые протестовали против "красной" зоны карантина. Мэр заявляет, что более 80% бюджета Тернополя формируется за счет малого и среднего бизнеса.

Мы обращаемся в очередной раз к полиции, к контролирующим органам с просьбой не составлять протоколы в отношении предпринимателей, не закрывать и не приостанавливать их деятельность на основании постановления правительства, которое считаем незаконным. Потому что, согласно решению Конституционного суда от 28 августа, признано, что Кабмин не имеет права устанавливать такие ограничения.

В то же время в отделе коммуникации полиции в Тернопольской области рассказали, что уже начали составлять административные протоколы, пишет "РБК-Украина".

Составляем протоколы, ходим сегодня, стараемся больше работать на упреждение, в том числе к тем заведениях общественного питания, которые не имеют доставки и открыто работают. Но уже сегодня составляем протоколы, где-то завтра подытожим информацию, сколько и на кого составили.

Также сообщается, что школы в городе открыты в том отношении, что учителя работают из помещения в онлайн-режиме.

Что касается заявлений мэра Сергея Надала о незаконности решения Кабинета министров о внесении города в "красную зону" и продолжении работы предприятий, школ и детсадов, то в полиции сказали, что правовую оценку даст прокуратура.

Ранее сообщалось, что Минздрав будет проверять "коронавирусные" больницы. Также мы писали о том, что в Украине наблюдается негативная динамика коронавируса.