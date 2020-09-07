У Британії затримали чоловіка, який вчинив серію нападів із ножем. 27-річного підозрюваного шукали майже добу. Чоловік вбив одну людину та завдав поранень ще сімом. Із подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

На цьому відео камер спостереження підозрюваний у цілій серії нападів. Це друга ночі проти неділі - тобто одразу після розправи з останньою жертвою. За півтори години чоловік поранив ножем вісьмох людей у різних точках Бірмінгема. Всі жертви віком від 19 до 33 років.

Саввас Сафрансіс, очевидець нападу:

Темношкірий хлопець підійшов до дівчини і вона одразу же закричала - "на мене напали з ножем", дуже голосно кричала. А чоловік продовжував її штрикати ножем ось так. Там не було бійки чи боротьби, він холоднокровно завдав їм сім ударів ножем, а потім просто пішов.

У результаті ця 19-річна дівчина та 32-річний чоловік перебувають у критичному стані у лікарні. Ще один чоловік загинув. А ще п'ятеро постраждалих отримали поверхневі поранення. У центрі міста тут же виставили посилені патрулі поліції та пригнали вертоліт.

Кара Карран, очевидиця нападів:

Я була приємно здивована швидкістю, з якою поліція прибула на місце події та взяла ситуацію в свої руки. Тут же приїхали швидкі та забрали постраждалих.

Щоправда, у багатьох виникає питання, чому зловмиснику вдалося цілих півтори години гуляти містом та нападати на перехожих. А потім його шукали цілу добу. Чоловіка врешті знайшли о чотирьох ранку понеділка. Наразі він перебуває під вартою.

Стів Грем, старший суперінтендант поліції Бірмінгема:

У нас немає підстав вважати, що це були розбірки банд, постраждалі не мають ніякого стосунку до кримінальних угруповань. Ми не знайшли жодного зв'язку між жертвами. Мотив поки незрозумілий, але виглядає, що злочинець нападав на випадкових перехожих.

Так само поліція не побачила ознак тероризму у цьому злочині. А серед версій розглядають можливі психічні проблеми на фоні пандемії. Мовляв, в умовах невизначеності та побоювань втратити роботу зростання насилля - майже невідворотне.