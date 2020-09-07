В понедельник, 7 сентября, в Киеве мужчина на автозаправке на проспекте Лобановского пытался уговорить продавщицу продать ему алкоголь при помощи гранаты. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Так, женщина не продала мужчине алкоголь, так как его продажа после 23:00 запрещена. Мужчина вроде бы покинул магазин, но, как оказалось, решил не отступать от своей цели. Появившись на пороге магазина во второй раз, он для убедительности принес с собой гранату.

Однако продавщица успела нажать "тревожную" кнопку и через несколько минут прибывшие на место сотрудники "Полиции охраны" задержали злоумышленника.

Оказалось, что граната у мужчины в руках была не боевая, а страйкбольная. Но, несмотря на это, злоумышленника все равно задержали и доставили в изолятор.

Ранее мы писали о том, что под Офисом Зеленского нашли гранату.