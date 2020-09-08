Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отставку [ Редактировать ]
Во вторник, 8 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко дал в Минске интервью представителям четырех российских СМИ - телеканалам "Россия-1", "Первый" и RT, а также радиостанции "Говорит Москва".
Лукашенко признал, что "возможно, немного пересидел" в кресле президента и его "показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника".
Вместе с тем он исключил, что народные протесты и давление со стороны Запада заставят его уйти в отставку.
Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!
Президент Беларуси заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом оппозиции. Но допустил, что в республике проведут досрочные выборы президента после конституционной реформы.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.
Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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