У Туреччині зобов'язали ходити на пляж у масці [ Редактировать ]
На пляж у масці. У Туреччині посилюють карантинні заходи безпеки. Про це повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я країни. Відтепер носити захисну пов'язку потрібно обов'язково в усіх громадських місцях, зокрема, на пляжах, на вулиці й на роботі.
Якщо в транспорті немає вільних сидячих місць - пасажирів не пускатимуть. Також заборонені масові заходи в кафе і готелях після опівночі.
Влада Туреччини вирішила посилити карантин через стрімке зростання числа інфікованих за минулу добу в країні понад 1700 нових заражень.
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