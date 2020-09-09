Майже мільйон порушників. Такий результат ста днів роботи камер відеофіксації на українських дорогах. Водії намагаються уникнути штрафів. Ставлять сітки або заклеюють номери. А останнім часом з'явилася нова мода - 3D-номери. Подробиці розповість Ірина Розова.

3D-номери. Останній тренд автомобільної моди. На вигляд вони - як звичайні. Ціни в інтернеті на такий автотюнінг - від восьмисот гривень. Виготовляють їх на пластику білого кольору, до якого приклеюють чорні символи завтовшки більше ніж сантиметр. Тож цифри й літери стають рельєфними.

Кому надо сделать подарок или для себя, то я считаю - это идеально. Номер смотрится очень красиво, то есть необычно, необычно.

Продавці ЗD-номерів обіцяють зробити ваше авто оригінальним і помітним. От тільки забувають додати - бонусом до таких номерів іде штраф! Бо за ЗD витребеньки на дорогах - правоохоронці каратимуть гривнею. Такі знаки не відповідають держстандарту. А за ним номер має виготовлятися на алюмінієвій пластині шляхом відтиску, а не наклеювання.

Юрій Смольянінов, перший заступник начальника головного сервісного центру МВС:

ДСТУ передбачає спосіб перевірки відповідності номерного знаку, тобто товщину малюнку самого - він повинен бути не більше чим 0,8 мм тиснення, от.

До того ж, право на виготовлення автономерів належить тільки Міністерству внутрішніх справ. Тож будь-які номери від інтернет-умільців - нелегальні.

Юрій Смольянінов, перший заступник начальника головного сервісного центру МВС:

Цей виріб не можна оцінювати як номерний знак в принципі.

Головний сервісний центр при укладенні договору на виготовлення номерних знаків передає таке право заводу-виробнику. Ось ця інша продукція, яка нагадує номерні знаки - є виключно сувенірною продукцією і не може бути легальною

До речі, популярними серед автовласників 3D номери стали не так давно. І не лише тому, що це здається комусь красивим.

Найголовніша причина - ось. Камери відеофіксації на дорогах. Чого тільки українські водії не вигадували, аби уникнути штрафів за перевищення швидкості: і друкували номери на плівці через відблиск зчитати символи роботизована камера не могла. Ставили і сітки на номери. І знаки, які... "зникають". І ось тепер ще й 3D-надписи. Через рельєф камери можуть зчитувати їх із помилками.

Влад Антонов, засновник порталу Дтп.ua:

Коли ви дивитесь на 3D-номер прямо він майже такий, як звичайний. Аін проявляє себе коли ви дивитесь на нього з боку, або з гори і камера спостереження вона дивиться на вас згори тобто для камер контролю швидкості ці номери можуть бути не читаємі, бо цифри відрізняються від кута огляду.

Утім, щоб водії не обирали 3D-номери - їх штрафуватимуть за це на 170 гривень. За повторне порушення вже на 255. А от "іменні" номери цілком законні. Бо вони є альтернативними. Їх треба реєструвати у МРЕВ і там же отримувати звичайний знак із цифрами й літерами. Який водій має надати на першу вимогу.