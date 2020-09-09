Трамп назвал сторонников Байдена "экстремистами" [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего соперника-демократа Джо Байдена во время встречи со своими сторонниками в аэропорту города Уинстон-Салем. Он заявил, что экстримисты являются сторонниками Байдена. Об этом пишет "Голос Америки".
Трамп отметил, что выдвинул свою кандидатуру на переизбрание, "чтобы сохранить рабочие места в стране, посадить за решетку жестоких преступников и сделать все для того, чтобы будущее принадлежало Америке, а не Китаю или другим странам".
Общаясь со своими сторонниками в аэропорту Смит-Рейнолдс, Трамп резко раскритиковал "воинствующих экстремистов, агитаторов и анархистов", которые угрожают жителям городов и пригородов.
"Это сторонники Байдена, и если он победит, они будут руководить правительством. Но мы никогда не дадим ему шанс сделать это", - скзал Трамп.
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