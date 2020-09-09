Лікарню для верблюдів майже за 40 мільйонів доларів збудували у Саудівській Аравії. До цих тварин у країні - шанобливе ставлення, вони один із її символів. Тож нині власники двогорбих не натішаться, адже їхні верблюди нарешті отримуватимуть належне лікування. Чим особливий цей заклад - знає Володимир Кулаков.

Усе заради верблюдів. У Саудівській Аравії для цих тварин відкрили величезну клініку площею 70 тисяч квадратних метрів. На її будівництво та закупівлю медичного обладнання витратили майже 40 мільйонів доларів. За словами головного лікаря, усе це робили заради порятунку верблюдів, яких у Саудівській Аравії вважають "символом країни".

Фахад Аль-Фахад, головний лікар:

Ці кошти витрачені недарма. Верблюд - істота для нас надзвичайно важлива. Вони дуже допомагали нашим предкам, але тоді їх ще не могли лікувати. А ми хочемо віддячити. Тому, створивши таку клініку, прагнемо привернути увагу громадськості до цих тварин.

Територія ветеринарної клініки для верблюдів поділена на дві частини. Перша це територія, де верблюди мешкають. А от у друга - це операційні, де тваринам, за необхідності хірургічного втручання, роблять операції.

Абдулазіз Аль-Салум, лікар:

Такий шпиталь для верблюдів - справжнє благословення. Нарешті вони можуть отримати якісне та своєчасне лікування. Раніше ж було лише декілька пунктів, де їх могли лікувати. Однак зараз я запевняю, що кількість проблемних випадків скоротиться.

Радіють відкриттю і власники верблюдів. Дякують владі за таке піклування про тварин.

Омар Аль-Кахтані, власник верблюда:

Дякую! Нам дуже допомогли! Тут ми можемо знайти все. І ліки, і професійних фахівців. Ось, наприклад, тут я знайшов ті ліки, яких раніше не було ніде. Також добре, що ветеринари можуть проводити багато небхідних процедур для верблюдів.

Верблюд у Саудівській Аравії тварина майже священна. Її вважають символом для всіх аравійців. Люди шанують верблюдів за те, що колись саме з допомогою цих тварин перевозили більшість вантажів. Нині ж ці тварини більше "не працюють". Їх купують лише для власного задоволення чи участі в спеціальних виставках. До слова, такі заходи вважають вкрай важливими для країни.