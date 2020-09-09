Десятки директорів тернопільських шкіл та дитсадків отримали адмінпротоколи за порушення карантину. Про це повідомили в поліції області.

Там зазначили, що Тернопіль та кілька райцентрів, що знаходяться у "червоній" зоні, відмовилися виконувати вказівку про закриття навчальних закладів та закладів громадського харчування.

Зокрема, правоохоронці склали протоколи на 31 школу та 12 дитячих садочків. У поліції наголосили: якщо батьки приведуть дітей до школи, а вони захворіють на ковід - директор закладу понесе кримінальну відповідальність.