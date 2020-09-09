Найстаріший бегемот Таїланду відсвяткував день народження [ Редактировать ]
Найстаріший бегемот Таїланду Мей Малі відсвяткував своє 55-річчя. Працівники зоопарку влаштували для іменинника частування з його улюблених фруктів та овочів. Привітати ювіляра прийшли й відвідувачі.
Навіть підготували для нього спеціальний плакат. За словами ветеринарів, у середньому бегемоти живуть 40-50 років, тож Мей Малі можна вважати почесним довгожителем. До того ж на здоров'я він не скаржиться.
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