Масштабна пожежа у таборі для біженців на грецькому острові Лесбос. Там перебуває понад 12 тисяч нелегалів - учетверо більше за максимальну місткість. Люди встигли евакуюватися. Чому зайнялося - невідомо.

Минулого тижня табір закрили на ізоляцію - після того, як в одного з мігрантів виявили коронавірус. За кілька днів Ковід підтвердили ще в тридцяти нелегалів.