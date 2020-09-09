Ще 15 білорусів просять політичного притулку в Україні - через переслідування на батьківщині. Черговий марш у Мінську напередодні - завершився жорстким розгоном, затримали понад пів сотні людей. Так само в СІЗО - знайшлася і зникла напередодні опозиціонерка Марія Колесникова. А Світлана Тихановська - виступила з новим зверненням до Росії. Про останні події в Білорусі - далі в сюжеті.

Нові - жорсткі - затримання в Білорусі. Напередодні в Мінську спецпризначенці патрулювали всю столицю - нарядами ходили не лише середмістям, а й спальними районами. Грубо поводилися навіть з літніми людьми.

Учасників акції оточували та затискали в кільце. Активісти об'єднувалися в ланцюг. Силовики ж висмикували з нього мітингарів і запроторювали до автозаків.

Загалом, за даними опозиційних білоруських ЗМІ, під час протестів напередодні затримали приблизно 60 людей. Також стало відомо, що раніше зникла Марія Колесникова нині перебуває під арештом в одному зі столичних СІЗО. Про це повідомив її батько. Тривають обшуки та затримання й інших опозиціонерів. Серед заарештованих - член Координаційної ради Максим Знак. Правоохоронці навідалися до штабу вже затриманого Віктора Бабарика. З-поміж семи членів президії Координаційної ради не чіпали лише нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич. Утім, вона заявила, що до неї надзвонюють у двері невідомі особи.

На захист Алексієвич стали європейські посли. Щоби вберегти її від імовірного арешту - дипломати з п'яти країн ЄС приїхали додому до нобелівської лауреатки. А головна опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська - виступила з новим зверненням. Заявила: опозиція на припинення відносин із РФ не налаштована, а Росія, навіть попри пропаганду щодо висвітлення подій у Білорусі, завжди залишатиметься дружньою країною.

Світлана Тихановська, кандидатка в президенти Білорусі:

Давайте не позволим пропаганде отравить отношения между дружественными народами, а нечестным политикам ударить по интересам как Беларуси, так и России.

А от Лукашенко згадав сусідів в іншому контексті. Під час учорашнього інтерв'ю він заявив - якщо Білорусь не витримає натиску протестів, то її долю повторить і Росія.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Знаете, мы к чему с российским истеблишментом пришли. Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия.

Європейський Союз готує санкції проти 40 білоруських посадовців, щонеділі в Білорусі збираються тисячні акції. Вже місяць люди вимагають відставки Лукашенка та проведення нових - чесних президентських виборів.