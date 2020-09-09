Політичне переслідування та масові марші: Білорусь продовжує боротьбу з режимом Лукашенка [ Редактировать ]
Стало відомо, де нині перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова. Жінку помістили в одне з мінських СІЗО. Раніше повідомляли про її викрадення.
У Білорусі тривають затримання та обшуки в оселях інших незгодних. Напередодні в Мінську силовики знову жорстоко розганяли людей, понад пів сотні затримали. І вже 15 білорусів просять політичного притулку в Україні. Більше - розкаже Володимир Кулаков.
Нові - жорсткі - затримання в Білорусі. Напередодні в Мінську спецпризначенці патрулювали всю столицю - нарядами ходили не лише середмістям, а й спальними районами. Грубо поводилися навіть з літніми людьми.
Учасників акції оточували та затискали в кільце. Активісти об'єднувалися в ланцюг. Силовики ж висмикували з нього мітингарів і запроторювали до автозаків.
Загалом, за даними опозиційних білоруських ЗМІ, під час протестів напередодні затримали приблизно 60 людей. Також стало відомо, що раніше зникла Марія Колесникова нині перебуває під арештом в одному зі столичних СІЗО. Про це повідомив її батько. Також, за інформацією ресурсу "Нєхта", Колесниковій інкримінують спробу захоплення влади в країні.
Олександр Колесников, батько Марії Колесникової:
Ее арестовали. Я думал о задержании. Оказалось, что она под арестом. По статье такой-то...
Тим часом тривають обшуки та затримання й інших опозиціонерів. Серед заарештованих - член Координаційної ради Максим Знак. Правоохоронці навідалися до штабу вже затриманого Віктора Бабарика. З-поміж семи членів президії Координаційної ради не чіпали лише нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич. Утім, вона повідомила про погрози. За словами письменниці, до неї надзвонюють у двері невідомі особи. На захист Алексієвич стали європейські посли. Щоби вберегти її від імовірного арешту - низка дипломатів із країн ЄС приїхали додому до нобелівської лауреатки. А головна опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська - виступила з новим зверненням. Заявила: опозиція на припинення відносин із РФ не налаштована.
Світлана Тихановська, кандидатка в президенти Білорусі:
К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться этой лжи и знать истинную причину, почему беларусский народ требует ухода Лукашенко. Давайте не позволим пропаганде отравить отношения между дружественными народами, а нечестным политикам ударить по интересам как Беларуси, так и России.
А от Лукашенко згадав сусідів у іншому контексті. Під час учорашнього інтерв'ю він заявив: якщо Білорусь не витримає натиску протестів, то її долю повторить Росія. А в діяльності опозиційних ресурсів Лукашенко звинуватив США.
Олександр Лукашенко, президент Білорусі:
Знаете, мы к чему с российским истеблишментом пришли. Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия. А как вы противостоите телеграмм-каналам. У вас есть возможность блокировать эти телеграмм-каналы? Нет. Ни у кого. Даже у тех, кто всю эту паутину придумал - американцы.
Тоді як Європейський Союз готує санкції проти 40 білоруських посадовців, щонеділі в Білорусі збираються багатотисячні акції. Вже місяць опісля серпневих президентських виборів в країні вимоги людей незмінні: звільнення всіх політв'язнів і затриманих, відставка Олександра Лукашенка та проведення нових - чесних - президентських виборів.
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