Попри бойові дії на Донбасі, там працюють великі підприємства. Зокрема, і у прифронтових районах. Сьогодні депутати від опозиції побували на заводі в Костянтинівці. На підприємстві, де виробляють декоративне скло. Продукцію експортують у Євросоюз. Але працівники кажуть: уже кілька років їм таки доводилося затягувати паски.

Денис Коржиков, директор підприємства:

Надеемся, что будет дешевле газ. Надеемся, что в Украине появятся квалифицированные кадры для промышленности.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":