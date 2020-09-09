Робота у прифронтових районах: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко закликав владу підтримати заводи на Донбасі [ Редактировать ]
Попри бойові дії на Донбасі, там працюють великі підприємства. Зокрема, і у прифронтових районах. Сьогодні депутати від опозиції побували на заводі в Костянтинівці. На підприємстві, де виробляють декоративне скло. Продукцію експортують у Євросоюз. Але працівники кажуть: уже кілька років їм таки доводилося затягувати паски.
Денис Коржиков, директор підприємства:
Надеемся, что будет дешевле газ. Надеемся, что в Украине появятся квалифицированные кадры для промышленности.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Рад, что мы присутствуем на работающем предприятии, в отличие от многих заводов, которые остановились. Это предприятие работает, развивается и имеет перспективы. И очень важно, чтобы государство помогало таким предприятиям и дальше развиваться. Больше чтобы инвесторы вкладывали денег. А для этого надо, чтобы были и мир в стране, эти вопросы тут задают люди - чем ближе к линии фронта, тем больше таких вопросов. Чтобы не было бюрократических препятствий, чтобы были разумные цены на энергоносители.
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