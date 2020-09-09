Картини пензлем у зубах: прикутий до інвалідного візка хлопець створює шедеври [ Редактировать ]
Картини, намальовані пензлем у зубах. 24-річний Максим Калінчук з Житомира вже п'ять із половиною років прикутий до інвалідного візка через травму. Частково рухати може лише правою рукою. Але це не завадило йому навчитися малювати і закохати у свою творчість сотні людей. Історія, яка надихає, - у сюжеті Анастасії Старовойт.
Його роботи сколихнули Інтернет. Користувачі масово діляться враженнями від картин Максима, виставляють відео на своїх сторінках і лишають під його постами подекуди понад тисячу коментарів.
Це гідне величезної поваги! Ви неабиякий молодець!
Захоплююсь Вашими роботами, дай Боже Вам здоров'я, Ви молодчина!
Талант не купиш, це дає Бог, а у вас талант. Натхнення Вам. Роботи розкішні.
Максим Калінчук, митець:
Кожен читаю. Ну, знаєте, це змушує жити. І ти розумієш в ці моменти, що ти напевно робиш щось так, як потрібно.
До інвалідного візка Максима прикував нещасний випадок. П'ять із половиною років тому він працював у розважальному комплексі оператором. У той злощасний день показував дітям, як стрибати на батуті.
Максим Калінчук, митець:
При невдалому стрибку, подвійне сальто вперед, я впав у таку поролонову яму. Поролон роз'їхався і внаслідок цього я зламав 4 шийний хребець. Лікарі сказали, що взагалі от те, що ти маєш спочатку, те, що ти залишився живий - це для тебе взагалі вже велике досягнення.
Під час чергової реабілітації у Трускавці Максим уперше спробував малювати.
Максим Калінчук, митець:
Там була дівчина аніматор. Вона малювала з дітьми, там з ними займалася. І вона каже: хто хоче помалювать? Я взагалі нерухомий тоді був, зараз хоч частково правою рукою можу рухати. Вона мені пензлик всунула в зуби, каже - малюй.
Відтоді хлопець створив приблизно 20 робіт. Має лиш фотографії картин. Адже майже всі продав, щоб оплачувати власну реабілітацію. Над кожним з полотен працював від двох тижнів до місяця.
Максим Калінчук, митець:
Найважче даються портрети, кожен портрет, який би не був - це складно. Одна невдала лінія і це інша людина.
Наразі юний митець чекає закінчення карантину, щоб мати змогу провести майстер-клас для всіх охочих і своїм прикладом довести, що зневірюватися в житті не варто.
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