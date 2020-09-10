Перша велика невдача на шляху до виготовлення вакцини проти коронавірусу. Оксфордським науковцям довелося тимчасово зупинити клінічні випробування сироватки. Через те, що один із учасників експерименту сильно захворів. Що це означає під час боротьби з пандемією - розповість Світлана Чернецька.

Оксфордська вакцина проти коронавірусу - одна з найперспективніших у світі. Чимало країн уже зробили попереднє замовлення цієї сиворотки. Адже розробляють її шановані науковці з великим досвідом. Утім, упевненість у цьому препараті похитнулася. Один із учасників клінічних випробувань сильно захворів. Отже, весь процес довелося зупинити.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Очевидно, хотілося б, аби все йшло гладко. Але ми абсолютно переконані, що безпека - найважливіший фактор, отже випробування поставили на паузу. Але це лише доводить, як багато уваги ми приділяємо безпеці вакцини.

Самі розробники запевняють: такі припинення - звична річ. А потенційні покупці не поспішають розривати контрактів. Навпаки, повідомлення про тимчасові невдачі сприймають за добрий знак того, що процес виготовлення вакцини - абсолютно прозорий.

Г'юго Лопес-Гателл, заступник міністра охорони здоров'я Мексики:

Наразі нам невідомо, чи справді є зв'язок між вакцинацією та хворобою волонтера. Це можуть бути непов'язані речі. Тож доки науковці це з'ясовують, раджу не робити поквапливих висновків.

Оксфордська вакцина - на третій, фінальній стадії випробувань. У ній беруть участь близько 30 тисяч волонтерів - не лише у Великій Британії, а й у США, Бразилії та Південній Африці. Тим часом, перегони вакцин у світі продовжуються. Наразі у розробці -180 сироваток проти коронавірусу. А Росія та Китай запевняють, що мають готові препарати і вже щеплять населення.

Маргарет Гарріс, речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Ми обов'язково порівняємо різні вакцини, щоби побачити, яка з них дійсно пропонує найбільший захист і найбільший рівень безпеки. Чекаємо на відповідну інформацію щодо клінічних випробувань, аби вибрати найефективнішу.

У ВООЗ кажуть: до кінця цього року не варто покладати надії на готову вакцину. Її просто не встигнуть схвалити.