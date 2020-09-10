У США хочуть покарати силовиків Білорусі [ Редактировать ]
Притягнути до відповідальності всіх причетних до насилля в Білорусі мають намір у США. Про це заявила прессекретар Білого дому Кейлі Макенані.
За її словами, Вашингтон разом із міжнародними партнерами розробляє потенційні способи покарання для тих, хто чинить насильство проти мирного населення.
Також у Білому домі вчергове засудили результати білоруських президентських виборів і вимагають звільнити всіх затриманих.
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