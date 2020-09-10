Притягнути до відповідальності всіх причетних до насилля в Білорусі мають намір у США. Про це заявила прессекретар Білого дому Кейлі Макенані.

За її словами, Вашингтон разом із міжнародними партнерами розробляє потенційні способи покарання для тих, хто чинить насильство проти мирного населення.

Також у Білому домі вчергове засудили результати білоруських президентських виборів і вимагають звільнити всіх затриманих.