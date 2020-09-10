62-летний Алек Болдуин стал отцом в шестой раз [ Редактировать ]
Жена известного голливудского актера Алека Болдуина Хилария родила пятого ребенка от звезды.
Об этом она сообщила в Instagram.
Таким образом 62-летний актер стал отцом в шестой раз – у него есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бэсинджер.
"Прошлой ночью у нас родился малыш. Он само совершенство, мы счастливы. Имя еще не придумали", – написала Хилария.
Примечательно, что перед рождением пятого ребенка 36-летняя Хилария Болдуин перенесла два выкидыша подряд.
Ранее сообщалось, что Алека Болдуина арестовали за нападение.
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