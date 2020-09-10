Жена известного голливудского актера Алека Болдуина Хилария родила пятого ребенка от звезды.

Об этом она сообщила в Instagram.

Таким образом 62-летний актер стал отцом в шестой раз – у него есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бэсинджер.

"Прошлой ночью у нас родился малыш. Он само совершенство, мы счастливы. Имя еще не придумали", – написала Хилария.

Примечательно, что перед рождением пятого ребенка 36-летняя Хилария Болдуин перенесла два выкидыша подряд.

Ранее сообщалось, что Алека Болдуина арестовали за нападение.