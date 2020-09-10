В мире катастрофически снизилась популяция диких животных [ Редактировать ]
За 40 лет в мире популяция диких животных упала на 68%.
Об этом сообщает CNN.
Так, согласно данным доклада, за последние 36 лет катастрофически сократились популяции более 4392 видов млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных.
Отмечается, что больше всего страдают обитатели пресных водоемов. Ученые предупреждают, что из-за разрушения экосистем около миллиона видов животных, растений и насекомых могут полностью исчезнуть в ближайшие десятилетия и столетия.
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