Окупаційні війська Росії сьогодні о 14:15 почали обстріл українських позицій поблизу селища Шуми - саме там сьогодні мала відбутися спільна інспекція представників Спільного центру контролю та ОБСЄ.

У Штабі повідомили, що обстріл був прицільним - по ділянці, де, власне, і планувалася зустріч. Українська розвідка попередила про такі плани бойовиків, лише тому минулося без втрат з нашого боку. А інспектування біля Шумів - скасували.

Про перевірку позицій Збройних сил разом з ОБСЄ і представниками проросійських бойовиків сторони домовилися на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи. Україна погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки про нібито порушення нашими військовиками режиму тиші. Але сьогодні зранку бойовики висунули нові вимоги та претензії і запропонували зовсім інші точки для інспектування. Ось цитата з повідомлення штабу:

Насправді представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО та їхнє керівництво у Москві чудово розуміють: інспектування ще раз довело би брехливість всього того, що лунало з Донецька протягом кількох тижнів щодо району біля Шумів.

Нагадаємо, раніше низка українських політиків і громадських діячів висловили обурення з приводу ймовірної присутності сепаратистів на наших позиціях, адже це фактично означало б легітимізацію так званих ДНР та ЛНР.