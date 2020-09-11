Не минуло і двох тижнів навчання, а школи одна за одною переходять на онлайн-формат. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Україні нині на самоізоляцію відрядили 145 класів, бо в них виявили хворих на COVID-19 учнів або вчителів.

Лише на Київщині на дистанційні заняття повністю перевели 8 шкіл. На Дніпропетровщині - 14 підтверджених заражень серед школярів. 200 осіб, які з ними контактували, тепер теж вчитимуться з дому.

У Дніпровській школі №9 без ексцесів навчальний процес тривав неповні 2 тижні. Днями коронавірус виявили в директорки Анжели Кіби.

Анжела Кіба, директорка КЗО "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9":

Я нахожусь дома, чувствую себя прекрасно. У родственников моих диагноз не подтверждается. Со мной на самоизоляции находится старшая дочь, младшая дочь, муж. У мужа один результат дал позитивный результат, второй отрицательный.

У школі провели епідеміологічне розслідування, встановили контактних осіб - це троє працівників з адміністрації. Усі зараз на самоізоляції.

В іншій школі №52 з діагнозом COVID-19 двоє працівників, серед них також директорка. На самоізоляції ще кілька педагогів. Однак і тут із журналістами небагатослівні. Але це у школы воліють не розголошувати, щоб не сіяти паніку серед батьків. У Тетяни в 52-ій школі навчається двоє дітей. Каже: трохи побоюється за них, але іншого виходу немає.

Тетяна Шевцова, мама школярів:

Конечно, переживаем, но деткам нужно учиться. Мы предупреждаем, чтобы не делились ничем, даже водичкой, бутылочку никому не давали, чтоб сами пили.

Загалом в освітніх закладах Дніпропетровщини підтвердили 14 випадків зараження, зокрема й у чотирьох дітей. На самоізоляції майже 200 контактних осіб. Діти в цей час навчаються дистанційно, вчителі ж офіційно на лікарняному.

Роман Чуб, головний санітарний лікар Дніпропетровської області:

Якщо є підтвердження, він є підозрілий на захворювання у нього відбираються одразу зразки і проводиться тестування методом ПРЛ. Для людей, які були відправлені на самоізоляцію лікарем, вони проходять обов'язкове тестування на 14 день методом ПРЛ. Після отримання негативного результату дослідження, яке відбувається за державний кошт. На підставі цього результату, який отримує протягом доби особа. Він закриває лікарняний і відповідно має право вийти на роботу, а діти повернутися до класу.

Санітарний лікар заспокоює батьків: у закладах, де виявили коронавірус, проводять повну дезінфекцію. І поки кількість хворих не перетне критичну позначку, навчання в школах триватиме.