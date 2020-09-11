Шмыгаль оценил угрозу нападения России из Крыма [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не боится угрозы от российских военных с территории аннексированного Крыма. Об этом он сказал во время посещения Херсонской области.
Мы надежно защищены. Мы уверенно себя чувствуем. У нас на сегодня сильная армия, у нас мощная защита государства на сегодня. Будут проходить еще военные учения, поэтому я уверен в мощной обороноспособности нашего государства.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на это так и не последовало.
Министр обороны Украины Андрей Таран 17 июля сообщил депутатам Верховной Рады, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом проведения учений "Кавказ-2020", украинские военные также запланировали стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020".
Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России из-за Крыма.
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