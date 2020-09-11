"Северный поток-2": Берлин признал возможность приостановки проекта [ Редактировать ]
В Германии рассматривают возможность приостановки строительства "Северного потока-2" в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.
Он отметил, что решение по проекту будет зависеть от России.
Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение... Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение не было принято.
"Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил", - добавил министр.
Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".
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