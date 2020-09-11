В Германии рассматривают возможность приостановки строительства "Северного потока-2" в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что решение по проекту будет зависеть от России.

Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение... Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение не было принято.

"Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил", - добавил министр.

Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".