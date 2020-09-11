Ученые считают, что каменная и морская соль полезнее здоровью из-за минимальной обработки, чем поваренная, передает newsyou.info.

Соль часто называют "белой смертью" однако она обеспечивает организм минералами, необходимыми для поддержания здоровья. Главный вред, связанный с ее потреблением, определяется избыточным количеством, в котором она используется людьми.

Ученые определили, что морская и каменная соль обрабатываются минимально по сравнению с "классической" поваренной, хотя так является самой популярной. Поваренная проходит множество этапов обработки, лишаясь огромной доли ценных микроэлементов, и потому не столь полезна.

Однако самой полезной для здоровья является гималайская или розовая соль, добываемая в предгорьях Гималаев, а также в регионе Пенджаб (Пакистан), - об этом заключении экспертов сообщает портал Food News. Ее состав, помимо натрия, содержит йод, железо, калий, кальций, магний. и вдобавок она не подвергается промышленной обработке, то есть, является самой чистой.

Потребление такой соли способствует активному выведению токсинов и снятию боли, улучшает естественные механизмы контроля уровня сахара в крови, пищеварения, добавили эксперты.

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