Слуга народа о выборах: "Это решение Центризбиркома" [ Редактировать ]
Александр Качура, народный депутат партии "Слуга народа" в пятницу вечером во время нового социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР и / или ВОЙНА" заявил, что ЦИК это независимый орган и он принимает решение о выборах.
Центральная избирательная комиссия - независимый орган. ЦИК, согласно закону, принимает решение на основании тех документов, которые есть. И то, что было предоставлено военно-гражданским администрациям - это носит исключительно консультационный характер. Они могут принимать, могут не принимать это сведение. У них нет обязанностей принимать это решение.
"Я считаю, что абсолютное большинство тех решений, которые ЦИК приняла по в последнее время по отмене выборов на Донбассе на подконтрольных территориях - это большая ошибка. Те, кто думает стратегически в контексте мира в Украине, для того, чтобы добиться мира на неподконтрольных территориях, необходимо сначала провести выборы на подконтрольных территориях. Мы не можем оставлять эту серую зону", - добавил Качура.
Ранее мы писали о том, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Также ЦИК назвала дату начала избирательной кампании в Украине.
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