Александр Качура, народный депутат партии "Слуга народа" в пятницу вечером во время нового социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР и / или ВОЙНА" заявил, что ЦИК это независимый орган и он принимает решение о выборах.

Центральная избирательная комиссия - независимый орган. ЦИК, согласно закону, принимает решение на основании тех документов, которые есть. И то, что было предоставлено военно-гражданским администрациям - это носит исключительно консультационный характер. Они могут принимать, могут не принимать это сведение. У них нет обязанностей принимать это решение.

"Я считаю, что абсолютное большинство тех решений, которые ЦИК приняла по в последнее время по отмене выборов на Донбассе на подконтрольных территориях - это большая ошибка. Те, кто думает стратегически в контексте мира в Украине, для того, чтобы добиться мира на неподконтрольных территориях, необходимо сначала провести выборы на подконтрольных территориях. Мы не можем оставлять эту серую зону", - добавил Качура.

Ранее мы писали о том, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Также ЦИК назвала дату начала избирательной кампании в Украине.