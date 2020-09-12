В Кремле подвели итоги переговоров по Донбассу [ Редактировать ]
Прошедшая накануне в Берлине встреча политических советников глав государств и правительств стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) не принесла принципиальных результатов. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (на фото).
К сожалению, не могу похвастаться, что достигли согласованных решений. Прорывов нет. Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня.
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев сделает все, чтобы сохранить перемирие.
Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд.
Также во время встречи обсуждались вопросы взаимного освобождения военнопленных и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к местам содержания узников.
Ранее сообщалось, что представители Германии, Франции, России и Украины провели обмен мнениями и договорились продолжить диалог на уровне помощников. Планируется, что следующий саммит состоится в течение "следующих недель".
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